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Kaynak: DHA

Eskişehir’de iş insanı Cüneyt Yılmaz'ın, sahibi olduğu otelde cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz’ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak’ta meydana geldi. Otel çalışanları, bir süredir Cüneyt Yılmaz’dan haber alamadı. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Yılmaz’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İlk incelemelerde ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz’ın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cüneyt Yılmaz’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.