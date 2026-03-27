Gaziantep’te bir iş insanını hedef alan şüpheliler, darp ve tehditle yüklü miktarda para talep etti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart günü saat 17.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, M.E.A. isimli iş insanının önünün kesilerek darp edildiği ve 3 milyon TL talep edildiği belirlendi.

Ekipler tarafından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 7 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 44 fişek, 2 pompalı tüfek ve pala olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.