Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş insanı Harun Şahin, elektrikli aracını akşam saatlerinde iş yeri önüne park etti. Şahin, sabah iş yerine geldiğinde 4 lastiğinin kesildiğini ve aracının çizildiğini fark etti. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şahin, kapüşonlu 2 kişinin otomobilin yanına geldiğini, şüphelilerden birinin elindeki bıçakla aracın 4 lastiğini kestiğini ve aracı çizdiğini gördü.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Görüntülerle birlikte emniyete giden iş insanı Harun Şahin şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'4 LASTİĞİ BIÇAKLAYARAK ARACA ZARAR VERİYORLAR'

Olayla ilgili konuşan iş insanı Harun Şahin, “Beyoğlu Sütlüce’deki iş yerimin önüne akşamdan yeni almış, sıfır almış olduğum yerli ve milli arabamı park ettim. Burası benim işletmem. Otel ve fırınlı kasap olduğu için burada 4 tane arabam vardı farklı markalarda. Gece saat 04.00 gibi yüzleri maskeli 2 kişi geliyor. 4 arabamı gözlerini kestiriyorlar.

Dolayısıyla 4 lastiğini bıçaklamak suretiyle zarar veriyorlar. Sabah iş yerime geldiğimde arabanın dört lastiğinin indirildiğini ve çizildiğini gördüm. Gerçekten şaşırdım. Sonra iş yerimin kamera kayıtlarına baktığımda gece saat 04.15 sularında 2 maskeli kişinin geldiği, daha sonra bir tanesinin elinde bir bıçak veya kesici bir aletle dört lastiğin dördünü de kestiğini, aynı cisimle arabayı çizdiğini fark ettik. Emniyete bildirdim" dedi.

'ARAÇ VE EŞYANIN DİLİ OLMAZ'

Şahin, “Bir aracı görüp de bu yerli milli aracımızdan rahatsız olan nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce, nasıl bir insanlık. İnsan biraz utanır. Yani biz yabancıların arabasına mı binmek zorundayız. Bu yerli ve milli arabamız çıktıktan sonra biz de bir heyecan duyduk ve ben bir tane SUV, bir tane sedan olmak suretiyle 2 araba satın aldım. İkisinden de çok memnunum. Böyle bir davranış gerçekten beni derinden üzdü.

Çünkü araç ve eşyanın dili olmaz, konuşamaz, size tepki veremez. Benimle bir sorununuz varsa gelir benimle halledersiniz. Cansız bir cisme zarar vermek bence acizlik. Dolayısıyla buradan bu işi yapan kişilere sesleniyorum. İnşallah Allah sizi ıslah eder; inşallah düzelirsiniz. Çünkü araç kaskolu. Ben 4 lastiğin dördünü de bir şekilde yaptırırım ekonomik olarak ben zarar görmem ama sonuçta bu bir milli servet. Yazık günah" dedi.