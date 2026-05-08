İş İnsanı Yukay davasında ezber bozan karar: Sır dolu ölümün arkasındaki 'Akıllı Saat' detayı

Olayın meydana geliş şeklinin net olduğunu belirten Esen, "AREL-7 gemisi, açık denizde gitmemesi gereken bir rotada seyahat ederken Halit Yukay'ın teknesine çarpmıştır ve gözcüsüz hareket ettiği için bu kazaya sebebiyet vermiştir. Sanıklar, olay yerini terk ederek delilleri karartmaya çalışarak yetkililere haber vermemişlerdir. Halit Yukay, canlı bir şekilde suda ölüme terk edilmiştir. Biz sanıkların kamu adına dışarıda gezmelerini bir tehlike olarak görüyoruz. Bu sebeple hem kamu vicdanı hem de adaletin yerine gelmesi açısından Adli Tıp'tan gelen son rapor doğrultusunda da Halit Yukay'ı öldüren ve ölüme terk eden bu şahısların tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.