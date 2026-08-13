İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Metal malzemelerin işlendiği bir firmanın sahibi olan Ali Enver Yazıcı, çevredekiler tarafından yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu.

İş insanı yol kenarında kanlar içinde bulundu: Yanında sadece bir tabanca vardı - Resim : 1

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini yaptığı Yazıcı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş insanı yol kenarında kanlar içinde bulundu: Yanında sadece bir tabanca vardı - Resim : 2

Tedaviye alınan Ali Enver Yazıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yazıcı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Olay yerinde Ali Enver Yazıcı’nın yanında bir de tabanca bulunurken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

İş insanı yol kenarında kanlar içinde bulundu: Yanında sadece bir tabanca vardı - Resim : 4

İş insanı yol kenarında kanlar içinde bulundu: Yanında sadece bir tabanca vardı - Resim : 5

İş insanı yol kenarında kanlar içinde bulundu: Yanında sadece bir tabanca vardı - Resim : 6