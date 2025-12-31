Yalova'dan 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Halit Yukay’ın cenazesi kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül’de, TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

TEKNEYE ÇARPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN KURU YÜK GEMİSİNİN LİMANA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA



Halit Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

GEMİ KAPTANI TAHLİYE EDİLDİ

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası Tokatlıoğlu, 10 Ağustos’ta İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Cemal Tokatlıoğlu’nun, Erdek 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim’de tahliye edildiği öğrenildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu’nun ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.’nin (60) ‘Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.



"GEMİNİN SOL TARAFINDA ÇÖP GİBİ ŞEYLER GÖRDÜM"

Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin dava Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanıkların yanı sıra taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, 2005 yılından beri bu firmada kaptan olarak görev yaptığını belirterek, “Daha önce başıma böyle bir olay gelmemişti. Olay günü saat 16.45’de vardiyayı teslim almaya gittim. Vardiyayı teslim aldıktan sonra cihazları kontrol ettim. Radar ve AİS ve telsizde bir problem yoktu. 3 gemi arka arkaya seyir halindeydik. Aramızda yaklaşık 1,5 saatlik mesafe vardı. Bu sırada herhangi bir radar veya telsizden ikaz gelmedi. Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ama ben hiçbir cisme çarpmadım” dedi.

"KORKTUĞUM GEREKÇESİYLE KİMSEYE HABER VERMEDEN OLAY YERİNİ TERK ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda alınan ifadesini kabul etmediğini belirten Tokatlıoğlu, “Cumhuriyet savcısı ve mahkemedeki ifadelerim geçerlidir. Korktuğum gerekçesiyle kimseye haber vermeden olay yerini terk etmem söz konusu değildir. Ben ve 2’nci kaptan yükleme yapılırken ve boşaltılırken, geminin baş, orta ve kıç kısmını kontrol ederiz. Bu bizim görevlerimizden biridir. Ben gemide iz var mı diye bakmadım. Kaza yaptığımı ve üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

"OLAY GÜNÜ KAPTAN BERİ ARAYIP BİLGİ VERDİ"

İşi gereği kaptanlarla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen şirket yetkilisi Arda G. ise, "Gün içinde kaptanlarla sürekli irtibat halindeyiz. Olayın olduğu gün de kaptan Cemal Tokatlıoğlu saat 17.20 sıralarında beni arayarak tahta parçalarının arasından geçtiğini, manevra yaparak herhangi bir unsur olmadığını ve yoluna devam ettiğini belirtti. Ben de ‘Bizim herhangi bir yere bildirmemize gerek var mı?’ diye sordum. Kaptan gerek olmadığını beyan ederek, yoluna devam etti. Ben de bu yüzden herhangi bir bildirimde bulunmadım" dedi.

AİLENİN AVUKATI TÜM SANIKLATIN TUTUKLU YARGILANMASINI İSTEDİ

Sanıkların ifadelerinin ardından Halit Yukay’ın ailesinin avukatı Emine Selam Esen savunma yaptı. Esen, savunmasında şunları söyledi:

"Sanıklar belgeleri inkar etmekte. Sanık Cemal Tokatlıoğlu’nun ticari gemilerin seyretmesi gereken rotadan ayrılarak riskli alanda 2 gözcü bulundurması gerekirken, hiçbir gözcü bulundurmaksızın gemiyi sevk ve idare etmiştir. Halit Yukay’ın ölüm nedenini boğulma olarak tespit edilmiştir. Halit Yukay, kamara kısmında olsaydı ölüm sebebi travmaya bağlı olurdu. Yukay, teknenin dümen kısmındadır ve çarpmanın etkisiyle denize savrulmuştur. Tüm bu olgular dikkate alındığında sanık Cemal Tokatlıoğlu’nun bir nevi ‘Ne olursa olsun’ düşüncesiyle merhumun ölümüne sebebiyet vermekle, en azından bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdiğinin kabulünü gerekli kılmaktadır. Aynı şekilde diğer sanıklar da yardım ve bildirim yükümlülüğünü ihlal etmişlerdir. Bu nedenle biz kamu vicdanı gereğince bütün sanıkların tutuklu olarak yargılanmalarını talep etmekteyiz."

TANIK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, şikayetçi tarafın avukatı tarafından yapılan tutuklama talebini, şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, sanık Cemal Tokatlıoğlu’nun yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için erteledi.