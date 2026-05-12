Kaza, 9 Mayıs Cumartesi akşamı Göktürk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonundan çıkan ve U.Ç.’nin kullandığı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Derya Üzüm’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Üzüm, başını zemine çarparak ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü U.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 46 yaşındaki Derya Üzüm’ün cenazesi ise pazar günü defnedildi.