Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş ilanı platformlarında yayınlanan ilanlar, istihdam piyasasındaki sektörel eğilimleri ortaya koydu. Ortaya çıkan verilere göre, işverenlerin en fazla personel aradığı alanların başında gıda sektörü geliyor. Üretim, paketleme ve servis odaklı pozisyonlar, bu sektörü ilan sayısında zirveye taşıdı.

GIDAYI PERAKENDE VE SANAYİ İZLEDİ

Gıda sektörünü perakende ve mağazacılık izledi. Satış danışmanı, kasiyer ve mağaza personeline yönelik ilanlar, perakendenin istihdamdaki güçlü konumunu koruduğunu gösterdi. İmalat ve sanayi sektörü ise üretim işçisi ve teknik eleman ihtiyacıyla en fazla ilan verilen alanlar arasında yer aldı.

Araştırmada özel güvenlik ve destek hizmetleri, turizm ve otelcilik, lojistik ve depolama sektörlerinde de dikkat çekici bir ilan artışı olduğu görüldü. Özellikle turizm sektöründe sezonluk istihdam talebi öne çıktı.

HİZMET VE ÜRETİMDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Sağlık ve bilişim alanları ise ilan sayısı bakımından daha sınırlı olsa da, nitelikli iş gücüne yönelik sürekli talep nedeniyle istikrarlı büyümesini sürdürdü. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde hizmet ve üretim odaklı sektörlerde istihdam hareketliliğinin devam etmesini bekliyor.