Olay, Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya mağazasında yaşandı.

İş başvurusu için mağazaya gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı. Mağaza müdürünün müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalarak mağazadan ayrıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüpheli Muhammet A., bir süre sonra Esentepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Çalınan telefonun ise mağaza müdürüne geri verildiği öğrenildi. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.