Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin yatırım iklimini canlandırmak için vergi sisteminde "parçalı" düzenlemelerden vazgeçilip, "bütünsel bir reform" dönemine geçilmesi gerektiğini savundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen yeni vergi düzenlemelerini mercek altına alan Baran, sistemin karmaşıklığının yatırımcıyı yorduğunu belirtti.

"SİSTEM YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ"

Baran, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilk çıktığında devrim niteliğinde olduğunu ancak zamanla yapılan sayısız müdahaleyle sistemin şeffaflığını kaybettiğini vurguladı. Bugün kurumlar vergisinde yüzde 18 ile 30 arasında değişen karmaşık bir yapının hakim olduğunu söyleyen Baran, vergi sistemini yamalı bohçaya benzetti. İş dünyası uzun vadeli plan yaptığını ancak sürekli değişen mevzuatın öngörülebilirliği öldürdüğünü vurguladı.

KURUMLAR VERGİSİNDE "TEK ORAN" ÖNERİSİ

ATO Başkanı, sistemin sadeleşmesi için öneri sundu: Kurumlar vergisinde tek oranlı sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti. “Bilhassa kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır.” dedi.

"E-HACİZ TİCARETİ DURDURUYOR"

Baran, özellikle kamu alacaklarının tahsilinde uygulanan yöntemleri de eleştirdi. Küçük bir borç tutarı nedeniyle işletmenin tüm banka hesaplarına uygulanan e-haciz işlemlerinin ticari faaliyetleri felç ettiğini belirten Baran, dijitalleşmenin hızının mükellefe kolaylık olarak dönmesinin gerektiğini vurguladı.

KDV'DE "FİNANSMAN YÜKÜ" ÇIKMAZI

İş dünyasının en büyük yaralarından biri olan KDV iadelerine de değinen Baran, KDV sisteminin sadeleşmesi gerektiğini savundu. Alış ve satıştaki oran farklılıklarının ve uzun süre devreden KDV’lerin işletmeler üzerinde ağır bir finansman baskısı oluşturduğunun altını çizdi.

"REFORM KOMİSYONU KURULMALI"

Vergi sisteminin temel amacının sadece kasaya para toplamak olmaması gerektiğini ifade eden Gürsel Baran, çözüm için "Vergi Reform Komisyonu" kurulmasını önerdi. Kamu ile özel sektörün aynı masa etrafında oturarak, üretimi, istihdamı ve rekabet gücünü artıran, "vergiye uyumlu" mükellefi cezalandırmayan bir yapının kurulmasının Türkiye ekonomisi için stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtti.