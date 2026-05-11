Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Orta Doğu’daki jeopolitik krizlerin ve enerji fiyatlarındaki yüzde 60’lık artışın sanayiciyi "nefes alamaz" hale getirdiğini sert bir dille vurguladı. Her iki başkan, enflasyonla mücadelenin üretim ve istihdamı "zayıflatmadan" yürütülmesi gerektiğini belirterek, reel sektörü güçlendirecek adımların atılmasının artık bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

ARDINÇ: SANAYİCİNİN ÜRETİM MALİYETİNİ DOĞRUDAN VURUYOR

ASO Başkanı Ardıç, Antalya’daki toplantıda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’da yükselen gerilimin sanayicinin üzerine yüklediği ağır maliyetlere isyan etti. Ardıç, "ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilim enerji fiyatlarını yüzde 60 artırdı. Navlun, sigorta ve tedarik zincirleri bozuldu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bu durum, sanayicinin üretim maliyetini doğrudan vuruyor" diyerek tepki gösterdi. Ardıç, sorunun geçici bir fiyat artışı değil, küresel ekonominin güvenini kaybetmesi olduğunu vurgulayarak, bu durumun özellikle KOBİ'lerin nakit akışını felç ettiğinin altını çizdi.

Ardıç, ekonomi programının reel sektör ayağının tamamlayıcı adımlarla desteklenmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti ve "Bu salondaki ortak fikir şudur: Sanayisizleşme riskinin önünde duracağız" diyerek sert mesaj verdi. Yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllardır yüzde 4 seviyesinde sabit kalmasına değinen Ardıç, orta-yüksek teknolojide güçlenilirken, yüksek teknoloji ligine sıçramanın yapılamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ŞEKİB AVDAGİÇ: MİKRO ADIMLAR HIZLA ATILMALI

İTO Başkanı Avdagiç ise ithalat dengesinin bozulmasına ve makro kararların yanında günlük sorunlara hızlı çözümler üretilmemesine tepkili yaklaştı.

"2024 ve 2025 yıllarında tüketim malları ithalatı ilk kez yatırım malları ithalatını geçti" diyen Avdagiç, bu durumun sürdürülemez olduğunu ve dengenin acilen sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı makro paketlerin her gün açıklanamayacağını belirten Avdagiç, sanayicinin önündeki günlük engelleri kaldıracak mikro adımların çok hızlı devreye alınması çağrısında bulundu.

Avdagiç, üretici ve ihracatçının maliyetini yükselten ve beklentilerini karşılamayan uygulamaların gözden geçirilerek Türkiye'nin rekabetçiliğinin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.