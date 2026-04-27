İş dünyası yeni düzenlemeleri yorumladı: İstihdam ve maliyet yüküne destek lazım

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu, düzenleme için “Dün­yanın içinden geçtiği bu çalkan­tılı dönemde, Türkiye’yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlar” dedi. Hisarcıklıoğlu, “İhracatımı­zın üzerindeki kamusal yüklerin azaltılmasına yönelik olarak geti­rilecek olan kurumlar vergisi ora­nındaki indirimi çok değerli bulu­yoruz. Tek Durak Büro uygulama­sıyla, çok daha yatırımcı dostu bir yapının kurulmasını bekliyoruz. Küresel ekonomideki riskleri göz ardı etmeden, fırsatlara odakla­nır ve bunları değerlendirebilir­sek, buradan yeni bir atılım süreci başlatabiliriz” dedi.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım: Düzenleme genç girişimciler için bir sıçrama başlatacak

Türkiye Genç İş İnsanları Der­neği (TÜGİAD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Tek Durak Büro” modeline de­ğinerek, “Entegre yapı sayesin­de, yatırımcılarımızın enerjisi­ni bürokrasiye değil, üretime ve inovasyona harcayacağı yeni bir döneme giriyoruz. İş dünyasının önünü açan bu reformist yaklaşı­mın, nitelikli istihdam ve tekno­loji odaklı üretimle taçlanacağı­na inancımız tam” değerlendir­mesinde bulundu.