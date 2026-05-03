KÜRESEL KRİZDE "GÜVENLİ LİMAN" VİZYONU

Ankara Ticaret Odası’nın Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Gürsel Baran, dünyada belirsizliğin artık yeni "norm" olduğunu vurguladı. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel enflasyonu körüklediğini belirten Baran, bu karamsar tabloda Türkiye’nin "Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" ile pozitif ayrıştığını dile getirdi.

İHRACATÇIYA VERGİ DOPİNGİ

Baran, program kapsamında hayata geçirilecek radikal vergi indirimlerine dikkat çekti:

İmalatçı İhracatçılar: Kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 9’a iniyor.

Hizmet İhracatı: Yüksek katma değerli hizmetlerde kazanç istisnası yüzde 100’e çıkarılıyor.

İstanbul Finans Merkezi: Bölgesel merkezini buraya taşıyanlara 20 yıl boyunca tam muafiyet sağlanıyor.

Merkezini farklı bir noktaya taşıyanlara ise yüzde 95 oranında istisna uygulanacak.

BÜROKRASİYE "TEK DURAK" ÇÖZÜMÜ

Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi için planlanan "Tek Durak Büro" uygulamasını desteklediklerini belirten Baran, yatırımcının en büyük beklentisinin bürokrasinin azaltılması olduğunu söyledi. Ayrıca start-up ekosistemine verilen dijital şirket ve finansman desteklerinin genç girişimciler için tarihi bir fırsat olduğunu ekledi.

GÜRSEL BARAN’DAN "İRLANDA MODELİ" ÖNERİSİ

Konuşmasının en dikkat çekici kısmında KOBİ’lerin üzerindeki vergi yüküne değinen ATO Başkanı, karmaşık vergi oranlarının adaletsizliğe yol açtığını savundu. Baran, İrlanda’nın düşük ve tek oranlı vergi politikasıyla nasıl yatırım şampiyonu olduğunu hatırlatarak şu öneride bulundu:

"Yedi ayrı oranda uygulanan kurumlar vergisinin, hem adalet hem de rekabet için yüzde 15 olarak tek oranda sabitlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Makul vergi oranı, işletmelerin öz kaynaklarını güçlendirir ve kayıt dışı ekonomiyi önler."