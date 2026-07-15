Kaynak: AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile İkiz Kuleler'de bir araya geldi.



Açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının genel müdürleriyle yaptıkları toplantı sonrası Karahan ile bir araya geldiklerini söyledi.

Finansmana erişimin iş dünyasının en önemli gündemi konumunda bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Finansman, reel sektörün oksijenidir. Kamu bankalarımızın genel müdürleriyle yaptığımız toplantı sonrası TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Finansmana erişim başta olmak üzere ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının etkilerini, reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız."