Kaynak: Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin paylaştığı son veriler, Türkiye genelinde çalışma yaşamındaki kayıpların boyutunu gözler önüne serdi.

9 AYDA 1736 EMEKÇİ HAYATTAN KOPARILDI

Yılın dokuz aylık bilançosuna göre en az 1736 emekçi hayatını kaybederken, sadece Eylül ayındaki can kaybı 273 olarak kayıtlara geçti. Örgü veri tabanı oluşturmaya başladığı 2013 yılından bu yana ilk kez, aylık vefat sayılarının peş peşe beş ay boyunca 200 eşiğini aşması dikkat çekti.

Eylül ayındaki raporda en sarsıcı tablo çocuk çalışanlar kategorisinde görüldü. Geçtiğimiz ay en az 8 çocuk, tarım, gıda, tekstil, metal, inşaat ve konaklama iş kollarında ter dökerken hayatını kaybetti. Hayatındaki bu trajik sonla karşılaşan çocukların beşinin 14 yaş ve altında, üçünün ise 15 ila 17 yaş grubunda olduğu tespit edildi. Böylece yılbaşından bu yana meslek cinayetlerinde can veren çocuk toplamı 66'ya ulaştı.

EN ÇOK CAN KAYBI SANAYİDE YAŞANDI

Aylık raporda öne çıkan istatistiki kırılımlara göre, vefat edenlerin 194'ünün maaşlı personel, 32'sinin ise bağımsız esnaf ve çiftçilerden oluştuğu belirlendi. Bununla beraber 6 kadın, ev içi ücretsiz emek harcarken yaşamını yitirdi. Faaliyet alanlarına göre incelendiğinde 79 can kaybı sanayide, 54 can kaybı şantiyelerde, 48 can kaybı hizmet sektöründe ve 45 can kaybı tarımda gerçekleşti.

Şantiye ölümleri büyükşehirlerdeki lüks konutlar, altyapı tünelleri ile deprem coğrafyasında yoğunlaşırken; tarım kolunda mevsimci işçilerin yanı sıra 9 orman emekçisi ile 6 çoban can verdi. Denizcilikte ise Kocaeli-Aliağa güzergâhındaki tanker ile kuru yük gemisinin çarpışmasıyla 10 denizci, Karadeniz bölgesindeki çatışma kaynaklı hedef alınmalarda ise Türk firmalarının gemilerinde görev yapan 4 denizci vefat etti.

YÜZDE 97’Sİ SENDİKASIZ

Eylül döneminde en az 21 kadın ile Azerbaycan, Suriye ve Türkmenistan uyruklu 14 yabancı uyruklu çalışan da hayatından oldu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 97'sini oluşturan 219 kişinin herhangi bir sendikal güvencesinin bulunmadığı, sadece 7 kişinin sendika üyesi olduğu rapora yansıdı. Yılın genelindeki aylık seyir Ocak ayında 155, Şubat ayında 129, Mart ayında 151, Nisan ayında 190, Mayıs ayında 214, Haziran ayında 228, Temmuz ayında 216, Ağustos ayında 227 ve Eylül ayında 226 olarak şekillendi. Ölümlere yol açan ana nedenler arasında yolculuk ve servis kazaları, yüksek kotlardan düşmeler ile göçük altında kalma veya ezilmeler ilk sıralarda yer aldı.

Bu sebepleri kalp rahatsızlıkları, beyin kanamaları, akıma kapılma ve zehirlenme vakaları takip etti. Ülke genelinde 62 il ile Türk şirketlerinin iş yürüttüğü 6 farklı dış ülkede ölüm vakası saptanırken, en çok can kaybının yaşandığı şehir 39 kişiyle İstanbul oldu; bu ili Gaziantep, Ankara ve Şanlıurfa izledi.