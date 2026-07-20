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Dört yıl önce bir fabrikada acı şekilde ölen ve ölümü İtalya'da çok tartışılan genç işçi Luana D'Orazio'nun patronu Daniele Faggi, bisiklet sürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, kaza dün sabah İtalya'nın Lucca ilinin Massarosa belediyesine bağlı Via di Montramito'da meydana geldi. 67 yaşındaki fabrikatör Daniele Faggi, bisikletiyle giderken Viareggio'lu 59 yaşındaki bir kadının kullandığı otomobil kendisine çarptı. Kafasında kask olan Faggi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Versilia'da tatilde bulunan patronu hayata döndürme girişimleri sonuçsuz kaldı.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

3 Mayıs 2021'de 21 yaşındaki işçi Luana D'Orazio'nun çalıştığı bükme makinesinin altında ezilerek hayatını kaybettiği Montemurlo'daki Orditura Luana'nın fiili sahibiydi. Olay İtalya'da büyük yankı uyandırmış ve iş kazalarıyla mücadelede bir dönüm noktası olmuştu. Fabrika resmi olarak karısı Luana Coppini adına kayıtlıydı ancak, savcılık, fabrikada genç işçinin acı ölümünü araştırırken, aslında işletmeyi Daniele Faggi'nin yönettiğini tespit etmişti. Faggi, karısıyla birlikte adam öldürme ve güvenlik cihazlarının kasıtlı olarak çıkarılması suçlarından soruşturma altına alınmış ve bir yıl altı ay hapis cezası karşılığında anlaşmaya vardı.