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Kaynak: DHA

Mersin’de vatandaşları 'iş bulma ve yatırım’ vaatleriyle kente getirerek adlarına GSM hattı alan ve banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşları 'iş bulma ve yatırım’ vaatleriyle kente getirerek adlarına GSM hattı alıp banka hesaplarını kullanan ve 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon TL mağdur eden şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 22 şüphelinin MASAK hareketlerinde 25 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 adet cep telefonu, 28 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash bellek ve 86 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.