Son dönemlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarının ardından işletmelerde yeni bir dönem başlattı. İşverenler işe alımlarda sağlık raporunun yanına uyuşturucu madde testlerini de ekledi. Bazı şirketlerde yazılı şart olarak prosedürlere girerken, bazı firmalarda mülakatın ilerleyen aşamalarında zorunlu bir kriter olarak belirtiyor.

LABORATUVARDA TALEP PATLAMASI

Sabah’ta Metin Can’ın haberine göre; İstanbul’da yer alan bir laboratuvarda işveren taleplerinde son aylarda talepte yaşanan artış nedeniyle kurumsal paketler hazırlandı. Laboratuvarlarda toplu test anlaşmaları yapıldığı, hızlı sonuç garantisi sunduğunu ve iş yerlerine mobil numune ekipleri göndermeye başladığı aktarıldı.

2 BİN 200 TL PARA İSTENİYOR, KİMLER ZORUNLU TALEP EDİYOR?

İstanbul'da her gün 20 binden fazla işveren talepli uyuşturucu tarama testi gerçekleştiriyor. Bir test fiyatı 2 bin 200 TL civarındayken, "uyuşturucu madde testi SGK'lıya indirim fırsatı" başlığıyla ilanlar verildiği ortaya çıktı.

Testler özellikle enerji, sanayi, lojistik, savunma, kimya ve ağır sanayi sektörlerinde yaygın olarak talep ediliyor. Tüpraş'ın stajyerler dahil tüm adaylar için bu testleri zorunlu hale getirilirken, son iki yılda bu nedenle yaklaşık 50 kişinin işine son verildiği öne sürüldü.

TCDD, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi kurumlarda da bu test talep ediliyor, ExxonMobil, BP, UPS ve FedEx gibi küresel şirketlerde ise bu testler standart olarak istiyor.