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Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasını 19. kez gerçekleştiriyor. Kampanya kapsamında bu yıl Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından ilgi çekici bilimsel soruların yer aldığı "Hangi Gezegen Yüzebilir?" eseri ile Jules Verne'nin "Dünyanın Ucundaki Fener" kitabı hazırlandı.

İstanbul Şubesinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve yazar Sunay Akın tarafından kitap hediye edildi.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinden, Kumbara dergisi internet sayfası "www.kumbaradergisi.com" ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları ile sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderilecek. Ayrıca görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara Braille alfabesi ile basılı kitaplar ulaştırılacak.

Kampanya, çocukların erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanması, hayal güçlerinin ve merak duygularının gelişmesi, bilim ve sanat ile gelişimlerinin desteklenmesi için 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlatıldı.

İş Bankasının şimdiye kadar armağan ettiği kitaplar arasında Alice Harikalar Diyarında, Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler, Yazarlarımızdan Öyküler, Halime Kaptan, Küçük Mavi Gezegen, Sait Faik'ten Çocuklara Hikayeler, Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler, Yazarlarımızdan Öyküler, Şairlerimizden Seçme Şiirlerle-Şiir Dünyasına Yolculuk, Depremden Korkmuyorum-Nasıl Korunacağımı Biliyorum, Mars’a Nasıl Giderim? Astronotlar Üşür mü?, Robotlar Hapşırabilir mi?, Siyah İnci, Dünya’nın Merkezine Yolculuk, Doktor Ox'un Deneyi, Define Adası, Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda, Bambi, Kayıp Dünya, İklim Hakkında Konuşalım, Sherlock Holmes'un Maceraları, Gizli Bahçe, Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor, Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilge Öğretmen Anlatıyor, Aklıma Bir Soru Geldi, Ağaçlar Sohbet Eder mi?, Araba Şekerle Çalışır mı?, Baykuşlar Kitap Okur mu? eserleri yer alıyor.