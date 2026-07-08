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Kaynak: AA

İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD doları cinsinden Basel III uyumlu katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihracı için yetkilendirme yaptığını resmen açıkladı.

İhraç için; BofA Securities Inc., First Abu Dhabi Bank, Mashreqbank PSC, Standard Chartered Bank ve Societe Generale yetki verildi.

Bankalara, yurt dışındaki yatırımcılara yönelik yapılacak borçlanma aracı ihracında rol alacak.

İhraç edilecek borçlanma araçları, bankanın katkı sermayesine dahil edilebilir şekilde olacak.