Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, görev süresinin dolmasını beklemeden görevinden ayrılma kararı aldı. Aran, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanırken, yerine Genel Müdür Yardımcısı Hasan Cahit Çınar getirildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, görev süresinin sona ermesini beklemeden görevinden ayrılma kararı aldı. Aran'ın yerine Genel Müdür Yardımcısı Hasan Cahit Çınar atanırken, değişiklik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Nisan 2021'den bu yana İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Aran, 31 Ağustos 2026 tarihinde bankadaki görevlerinden ayrılacak. Aran, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

YENİ GENEL MÜDÜR 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, halen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Cahit Çınar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerekli onaylarının ardından 1 Eylül 2026 itibarıyla genel müdürlük görevini devralacak.

BANKA: YAPAY ZEKÂ ÇAĞINA HAZIRLIK

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, görev değişikliğinin bankanın ikinci yüzyıl vizyonu doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Grubun bankacılık, finans ve sanayi alanındaki rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması ile yapay zekâ çağının fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla görev değişikliklerine gidildi" ifadelerine yer verildi.

Aran'ın görev yaptığı dönemde platform bankacılığı, yapay zekâ, teknoloji altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve organizasyonel dönüşüm alanlarında önemli yatırımlara liderlik ettiği vurgulandı.

ŞİŞECAM'IN BÜYÜME STRATEJİSİNİ YÖNETECEK

Açıklamaya göre Hakan Aran, yeni görevinde dört kıtada ve 13 ülkede üretim yapan, ürünlerini 150'den fazla ülkeye ihraç eden Şişecam'ın büyüme stratejisine liderlik edecek.

Öte yandan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin görevine devam edeceği bildirildi. Banka, 35 yıllık bankacılık deneyimine sahip Hasan Cahit Çınar'ın kredi, sermaye piyasaları, proje finansmanı, iştirak yönetimi, hukuk ve vergi gibi alanlarda uzun yıllardır önemli görevler üstlendiğini kaydetti.