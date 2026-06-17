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Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, denizcilik sektörü, Türkiye'nin dış ticaretindeki konumu, lojistik altyapısına sunduğu katkı ve ekonomik kalkınmadaki kritik rol barındırıyor.

Turizmi stratejik öncelikleri arasında gören İş Bankası, sektöre özel finansal çözümler sunmak ve denizcilik ekosisteminin güçlenmesine ve uzun vadeli gelişimine katkı sağlamak amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası ile işbirliği yapıldı.

Protokol, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran tarafından imzalar atıldı.

Protokol kapsamında, denizcilik sektörünün faaliyet yapısı ve sezonsal iş döngüsü dikkate alınarak hazırlanan esnek geri ödeme planları sayesinde işletmelerin nakit akışlarını daha etkin yönetmeleri ve yatırımlarını daha güçlü bir finansal yapıyla hayata geçirmeleri olanak sağlanacak.