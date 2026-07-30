İş aramayı bile bıraktılar: Türkiye'deki "Sessiz İşsizler" ordusu büyüyor

Gerçek İşsiz Sayısı 11 Milyon 643 Bini Buldu

Açıklanan resmi rakamlara göre dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ancak DİSK-AR'ın atıl işgücünü dâhil ederek yaptığı hesaplamalara göre Türkiye'deki gerçek (geniş tanımlı) işsiz sayısı 11 milyon 643 bin kişiye kadar çıktı.