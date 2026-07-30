Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Arasındaki Makas Açılıyor
TÜİK’in Haziran 2026 verilerini değerlendiren DİSK-AR raporu, resmi veriler ile sahada yaşanan gerçeklik arasındaki farkı ortaya koydu. Dar tanımlı işsizlik %7,6 seviyesinde görünürken; zamana bağlı eksik istihdam ve çalışmaya hazır olanları kapsayan geniş tanımlı işsizlik oranı %28,8'e ulaştı.
İş aramayı bile bıraktılar: Türkiye'deki "Sessiz İşsizler" ordusu büyüyor
DİSK-AR’ın TÜİK verilerine dayandırdığı Haziran 2026 raporu acı tabloyu gözler önüne serdi. Dar tanımlı işsizlik %7,6 olarak açıklansa da atıl işgücünü kapsayan geniş tanımlı işsizlik %28,8’e yükseldi. Kadınlarda bu oran %37,4’ü bulurken, işsizlerin %83’ü ödenek dahi alamıyor.Kaynak: Diğer
Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Arasındaki Makas Açılıyor
Gerçek İşsiz Sayısı 11 Milyon 643 Bini Buldu
Açıklanan resmi rakamlara göre dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ancak DİSK-AR'ın atıl işgücünü dâhil ederek yaptığı hesaplamalara göre Türkiye'deki gerçek (geniş tanımlı) işsiz sayısı 11 milyon 643 bin kişiye kadar çıktı.
5,1 Milyon Yurttaş İş Aramaktan Umudunu Kesti
Raporda geniş tanımlı işsizliğin tırmanmasındaki en büyük nedenler açıklandı. Türkiye'de 3,9 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışıp daha fazla iş ararken; tam 5,1 milyon yurttaş ise çalışmak istemesine rağmen "nasıl olsa iş bulamam" diyerek iş aramaktan tamamen vazgeçti.
Kadın İşsizliği Ciddi Boyutlara Ulaştı
İşgücü piyasasında kadınların durumu alarm vermeye devam ediyor. Tüm göstergelerde erkekleri geride bırakan kadın işsizliği tablosunda; geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %37,4 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Genç kadınlarda ise dar tanımlı işsizlik %17,3 olarak kaydedildi.
İşsizlerin %83'ü Ödenek Alamıyor!
DİSK-AR raporunda dikkat çekilen bir diğer çarpıcı detay ise sosyal güvence yetersizliği oldu. Haziran 2026 itibarıyla resmi olarak işsiz sayılan vatandaşların %82,9'u işsizlik maaşından yararlanamadı. Yaklaşık 2,2 milyon işsiz, bu süreçte hiçbir gelir desteği alamadı.
Son İki Yılda Makas 21 Puana Çıktı
Ocak 2022'de dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasında 11 puan olan fark, Haziran 2026 itibarıyla 21,2 puana fırladı. Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 571 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısının 162 bin kişi artması, istihdamdaki nitelik kaybını net bir şekilde kanıtladı.