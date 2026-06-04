Bolu’da iş adamını arabaya bindirip milyonlarca lira istediler.

Olay, dün Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 2015 yılında da emekli bir imamı rehin alarak zorla para sızdırmaya çalıştığı öğrenilen K.Ç. ile yanındaki arkadaşı K.G., iş yerinden çıkan BBP Gerede eski Belediye Başkan Adayı ve iş adamı Akif Allar’ın yanına geldi. Şüpheliler, konuşmak istediklerini söyleyerek Allar’ı kendi araçlarına bindirdi.

Otomobille seyir halindeyken K.Ç. ve K.G., tehdit ve şantaja başvurarak Akif Allar’dan 10 milyon Türk Lirası ile 2 milyon Dolar fidye talep etti. Duruma tepki gösteren Allar ile şüpheliler arasında araç içerisinde arbede yaşandı. Şahısların elinden kurtulmak için parayı vereceğini söyleyerek ikiliyi oyalayan Allar, bir süre sonra araçtan indi. Şüpheliler ise geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.



KISKIVRAK YAKALANDILAR ANCAK SERBEST KALDILAR

Olayın ardından Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Akif Allar, kendisinden şantaj yoluyla zorla para isteyen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, K.Ç. ve K.G.’yi düzenledikleri operasyonla kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.