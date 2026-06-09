Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, yaşadığı evde ölü bulundu. Genç öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Hamur ilçesine bağlı Abide Mahallesi’ndeki Bey Sitesi’nde meydana geldi. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu’nda anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan 25 yaşındaki Koparan’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerin ardından Koparan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MOBBİNG VE ŞİDDET İDDİALARI

Öte yandan İSİG Meclisi ve eğitim sendikaları, genç öğretmenin çalışma hayatında ciddi sorunlar yaşadığını iddia etti, Koparan’ın daha önce geçici olarak görevlendirildiği okulda okul müdürü tarafından sözlü hakaret, baskı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

İddialara göre Koparan, yaşadığı sorunları resmi makamlara bildirmesine rağmen müdür hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun yerine ilçenin en uzak ve ulaşım koşulları en zor köy okullarından birine görevlendirildiği, güvenli toplu taşıma imkânı bulunmayan okula her gün kendi imkânlarıyla gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

"KORUMA MEKANİZMALARI İŞLETİLMEDİ"

Eğitim sendikaları, genç öğretmenin can güvenliği ve ulaşım sorunlarına ilişkin çok sayıda dilekçe verdiğini ancak taleplerinin karşılıksız kaldığını, koruma mekanizmalarının işletilmediğini savunarak olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.