Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Berdan Irmağı Fahrettin Paşa Vefa Köprüsü yakınlarında öğle saatlerinde acil bir durum meydana geldi. 30 yaşındaki Suriye uyruklu Narin Bozo, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ırmağa düşerek akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntıyla birlikte sürüklenen genç kadının yeri ekipler tarafından tespit edilerek hızlıca sudan çıkarıldı.

Bozo, olay yerine kurtarma ekipleriyle birlikte getirilen çekiciye konuldu. Ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Kadının duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Bozo ardından ambulansla taşınıp, hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.