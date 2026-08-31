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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun’un Terme ilçesinde, traktörüyle ırmak yatağından geçmek isteyen bir sürücü, suyun derinliğini hesaba katamayınca facianın eşiğinden döndü. Hızla batmaya başlayan traktörde mahsur kalan sürücü, son anda kurtuldu.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Hüseyinmescit Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir can pazarı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bölgede çiftçilik yapan Sami Güler, traktörüyle yolun karşısına geçmek için Hüseyinmescit Irmağı'nın yatağını kullandı.

DERİNLİĞİ HESAPLAYAMADI, SUYA GÖMÜLDÜ

Irmaktaki su seviyesinin ve derinliğinin farkına varamayan Güler, aracıyla suya girdi. Traktörün ilerledikçe hızla batmaya başlaması üzerine sürücü büyük şok yaşadı. Akıntının ve derinliğin etkisiyle kısa sürede sulara gömülen traktörün üzerinde mahsur kalan Sami Güler, ölümle burun buruna geldi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ve ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle, talihsiz sürücü son anda kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yaşadığı korku dolu anları aktaran Sami Güler, ırmağın derinliğini tahmin edemediğini belirterek adeta ölümden döndüğünü ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer özellikle yağışlı dönemlerde akarsu yataklarından araçla geçiş yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.