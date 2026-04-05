Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı’na atladıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sürerken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, şelale bölgesine gelen Batu Yetiş Kerem K., henüz bilinmeyen bir nedenle ırmağa atladı. Kısa süre sonra akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Debisi yüksek ve akıntının güçlü olduğu ırmakta arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan gencin suya atladıktan sonraki son anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akıntıya kapılan gencin sürüklenmemek için sudaki bir ağacın dallarına tutunduğu, ancak bir süre sonra gücünü kaybederek akıntıya kapılıp gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.