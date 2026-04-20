UEFA Uluslar Ligi kapsamında Dublin’de oynanması planlanan İrlanda-İsrail maçı öncesi boykot kampanyası başlatıldı.

BOYKOT ÇAĞRILARI ARTIYOR

İrlanda Milli Futbol Takımı ile İsrail Milli Futbol Takımı arasında 4 Ekim’de Dublin’de oynanması planlanan karşılaşma için taraftar grupları boykot çağrısı yaptı.

Taraftarlar, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle İrlanda takımının sahaya çıkmaması gerektiğini savundu.

'STOP THE GAME' KAMPANYASI

Karşılaşmanın oynanmaması için başlatılan “StopTheGame” kampanyası kısa sürede büyüdü.

Sosyal medyada yayılan kampanya, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

SANATÇILARDAN DESTEK GELDİ

Kampanyaya Kneecap, The Mary Wallopers, Fontaines D.C. ve Annie Mac gibi tanınmış isimler destek verdi. Sanatçılar, kampanya videosunu paylaşarak kamuoyuna çağrıda bulundu.

ESKİ TEKNİK DİREKTÖRDEN SERT ÇIKIŞ

2003-2005 yılları arasında İrlanda Milli Takımı’nı çalıştıran Brian Kerr de tartışmaya dahil oldu.

Kerr, “Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık. Bu, İrlanda Federasyonu için Filistin halkı adına bir tavır alma fırsatı.” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET CEPHESİNE ELEŞTİRİ

İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in maçın oynanması yönündeki açıklamaları da eleştiri topladı.

Muhalif gruplar, hükümetin toplumsal hassasiyeti görmezden geldiğini savundu.

GÖZLER UEFA’DA

Tartışmaların büyümesi sonrası gözler şimdi UEFA ve İrlanda Futbol Federasyonu’na çevrildi.

Karşılaşmanın planlandığı şekilde oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.