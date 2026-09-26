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UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanması planlanan İrlanda Cumhuriyeti-İsrail maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşandı.

İRLANDA'NIN İSRAİL'İ BOYKOT ETMESİ GÜNDEMDEYDİ

Macaristan'ın Debrecen kentinde ortak sahaya alınan karşılaşmayla ilgili İrlanda cephesinde boykot kararı tartışılıyordu.

Bugün öğle saatlerinde maçın basın toplantısı herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ertelenmiş ve takım antrenmana çıkmamıştı.

OYLAMADA 'MAÇ OYNANSIN' KARARI ÇIKTI

Times'ın haberine göre; İrlanda Milli Takımı'ndaki bazı futbolcular İsrail'e karşı sahaya çıkmayı reddederken bazıları ise maçın oynanması yönünde görüş bildirdi. Bu durum üzerine milli takımın konakladığı otelde kriz toplantısı gerçekleştirilerek oyuncular arasında oylama yapıldı. Oyuncuların çoğunluğu maçın oynanması yönünde oy kullandı.

İrlanda Futbol Federasyonu da İsrail maçının fikstürde planlanan şekilde oynanacağını açıkladı.