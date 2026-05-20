İsrail ordusu, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahale etti.

Geçtiğimiz hafta Muğla’dan kalkan 50’den fazla gemiden oluşan filoda, pazartesi günü (18 Mayıs) çok sayıda tekne durduruldu. Müdahale kapsamında 40’tan fazla tekneye el konuldu.

İrlanda’dan en az 14 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltı merkezlerine götürüldüğü, aralarında Fra Hughes ve Helena Kearns’ün de bulunduğu ifade edildi.

İRLANDA CUMHURBAŞKANI'NIN KIZ KARDEŞİ İSRAİL TARAFINDAN ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında, “Blue Toys” isimli teknede bulunan İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin kız kardeşi Dr. Margaret Connolly de yer alıyor.

“Diabolo” isimli teknede yer alan Fra Hughes ve “Iridescence” isimli teknede görev alan Helena Kearns, baskın ihtimaline karşı önceden kaydettikleri video mesajlarda Filistin halkının sesini duyurma kararlılıklarına dikkat çekti.

Küresel Sumud Filosu tarafından paylaşılan videoda Fra Hughes, “Eğer bu videoyu izliyorsanız, uluslararası sularda yasadışı Siyonist devlet tarafından kaçırılmışım demektir”sözlerini sarf ederek, Filistinlilerin soykırıma son verilmesi yönündeki çağrılarının desteklenmesini ve Gazze’deki insani görevin sürdürülmesini istedi.

İRLANDA HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Helena Kearns ise video mesajında, İsrail güçleri tarafından iradesi dışında gözaltına alındığını ifade ederek bunun uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti.

Videoda İrlanda pasaportunu gösteren Kearns, İrlanda hükümetini Filistin halkına uygulanan ayrımcılık ve soykırım politikalarına suç ortaklığı yapmakla eleştirdi ve Dublin yönetiminden bu suç ortaklığını sonlandırarak kendisinin İrlanda’ya geri dönüşünün sağlanmasını istedi.

'GAZZE’DEKİ ABLUKA SONLANDIRILSIN'

2025 yılının ekim ayında gerçekleştirilen filoya da katılan Hughes, o yolculuk esnasında İsrail’e ait insansız hava araçlarının filoya saldırdığını ve iletişimin kesildiğini de belirtmişti.

Küresel Sumud Filosu tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, 9 binden fazla Filistinli siyasi tutukluya vurgu yapıldı ve hem filo katılımcılarının hem de Filistinli tutukluların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması istendi.

'GURUR DUYUYORUM'

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan filoda İsrail güçleri tarafından alıkonulan kız kardeşi Margaret Connolly için “gurur duyuyorum” sözlerini sarf etti.