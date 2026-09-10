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Ankara’da sosyal medya üzerinden ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 7’si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 9 şüpheli belirlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

ADRESLERDEN SİLAH VE AŞIRILIKÇI SEMBOLLER ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ve 3 bıçak bulundu.

Aramalarda ayrıca ırksal şiddet aşırıcılığıyla bağlantılı semboller, kuru kafa maskesi ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.