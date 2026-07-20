Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Gornik Zabrze ile evinde oynayacağı maç öncesi milli oyuncu İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kaldıktan sonra sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyerek tamamlayan İrfan Can Kahveci, yeniden Fenerbahçe'ye dönmesini 'Yeni transfer gibi hissediyorum.' diyerek değerlendirdi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİMİZİ SONLANDIRMAK İÇİN İLK ADIMI ATACAĞIZ'

"Geçtiğimiz sene yaşanan olaylardan dolayı Dünya Kupası’nda çok şans bulamadım." diyen İrfan Can, "Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonun benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.

Biraz heyecanlıyım, yeni transfer olmuşum gibi Fenerbahçe'ye, tekrardan. Yarın önemli bir maçımız var, çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var, onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız inşallah." diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN SON 10-15 YILINDAKİ EN İYİ FUTBOLU OYNATAN İSİM'

Ayrıca İsmail Kartal'ın geri dönmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolunu oynatan isim, tüm takıma dokunan bir teknik adam." ifadelerini kullandı.