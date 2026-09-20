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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederken İrfan Can Kahveci de uzun süren gol hasretine son verdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 482 GÜN SONRA

Fenerbahçe'deki 6. sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla son golünü 26 Mayıs 2025'te Hatayspor karşısında kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve burada 2 gol atan milli futbolcu, Eyüpspor karşısında fileleri havalandırarak 482 gün sonra Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci bu sezon Süper Lig'de 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada görev aldı.