Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için yönetim, “Affedelim” önerisini sunmuş ancak teknik direktör Domenico Tedesco bunu kabul etmemişti. Bunun ardından ara transfer döneminde Kasımpaşa’ya kiralanan milli futbolcunun hedefi, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma geri dönmek olarak belirlendi. Ancak Tedesco, bu planın önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

Fanatik’in aktardığı habere göre, yönetimin affetme önerisini kabul etmeyen Tedesco, oyuncuyu yeni sezonda da takımda düşünmüyor. Bu nedenle Kahveci’nin Fenerbahçe’ye dönüş şansı oldukça düşük.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 183 maçta görev yaptı ve 32 gol ile 31 asistlik skor katkısı sağladı. Kahveci’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.