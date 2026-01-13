Sezonun ilk devresinde beklentinin altında kalan Kasımpaşa, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Çiçeği burnunda hoca, ara transfer döneminde gözünü Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı isimlere dikti.

KASIMPAŞA CENK TOSUN VE BECAO'YU DA KAPIYOR

İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak transfer eden Kasımpaşa, sarı lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile birlikte Becao için yaptığı görüşmelerde de mutlu sona yaklaştı.

Kasımpaşa'nın Cenk Tosun'u bonservisiyle, Becao'yu ise kiralık olarak transfer etmesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU 'MİNİMUM 7-8 OYUNCU' DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu ara transfer dönemine girmeden önce yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa, tarihinde ilk defa kendi sahasında maç kazanmadan devreye girdi. O yüzden takımımızda değişim kaçınılmaz gibi duruyor. Minimum 7-8 oyuncuyla değişmesi gereken bir takımımız var." ifadelerini kullanarak kadroda revizyon sinyallerini vermişti.