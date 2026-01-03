Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’den sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi. Domenico Tedesco’nun geri dönüş için kapıları kapadığı belirtilen futbolcu, paylaşımında birçok fotoğrafa yer verdi ve Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’la olan pozunu da ekledi.

İkilinin bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Turan’ın da Instagram hesabındaki hikayesinde paylaşımı yer verdiği görüldü. İrfan Can Kahveci, paylaşımına İngilizce olarak “Life is beautiful with the ones you love” notunu ekledi.

“HAYAT SEVDİKLERİNLE GÜZEL”