A Milli Takımımız Kosova ile Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde karşılaşıyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci dün gece yaşananlarla ilgili konuştu.

İRFAN CAN: 'TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMADILAR GALİBA'

İrfan Can hem dün gece yaşananlar hem de maçın önemine ilişkin şunları söyledi:

"Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz.

Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum."