Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İstanbul ekibinin yeni transferleri de takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

KEREM DEMİRBAY VE İRFAN CAN İLK 11'DE BAŞLADI

Yeni transferler Kerem Demirbay ve İrfan Can Kahveci maça ilk 11'de başladı. Kerem, 90 dakika sahada kalırken İrfan Can, 61. dakikada oyundan çıktı.

CENK TOSUN SONRADAN DAHİL OLDU

34 yaşındaki hücum oyuncusu Cenk Tosun ise maça 81. dakikada Ben Ouanes yerine dahil oldu.

Alınan beraberlikten sonra iki takımın da puanı 16 oldu. Kasımpaşa bir sonraki maçta Trabzonspor karşısına çıkacak. Antalyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.