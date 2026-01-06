Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa , sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe teklifi kabul etti. İstanbul'da kalmak isteyen İrfan Can'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

İrfan Can Kahveci, Milli Takım'daki yerini kaybetmemek için forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Anlaşmanın sağlandığı durumda Fenerbahçe, İrfan Can'ın maaşını ödeyecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 183 resmi maça çıktı. Takımına 32 gol, 31 asistlik katkı sağladı.