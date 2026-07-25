Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat için sarı-lacivertli kulübün kararını beklediklerini ifade etti.

'İRFAN CAN BİZE GELMEK İSTİYOR'

Kaleci transferinde İrfan Can Eğribayat'ın ilk hedefleri olduğunu belirten Çakmak, teknik heyetin de tecrübeli file bekçisini kadrosunda görmek istediğini söyledi.

Çakmak, 'Hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz' ifadelerini kullandı.