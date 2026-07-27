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Fenerbahçe'de kaleci rotasyonuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kalecinin transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak da yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den olumlu geri dönüş aldıklarını belirterek transfer sürecinin olumlu ilerlediğini ifade etti.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığı konusunda Fenerbahçe yönetiminin zorluk çıkarması beklenmiyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren deneyimli kalecinin, kulüpler arasındaki son detayların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla çoğunlukla ikinci kaleci olarak görev yapan İrfan Can Eğribayat, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 20'nin üzerinde resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli file bekçisi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yanı sıra kupa karşılaşmalarında da sarı-lacivertli ekibin önemli alternatiflerinden biri oldu.