Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat için geçtiğimiz günlerde Polonya’dan Legia Varşova ve Lech Poznan gibi takımlar transfer teklifi yapmıştı. Deneyimli kaleciye Süper Lig’den Antalyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir de talip oldu.

TAKIMDAN AYRILACAK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda yaptığı hatalarla konuşulan İrfan Can Eğribayat’ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki file bekçisi, formasını Tarık Çetin’e kaptırarak, 3. kaleci konumuna düştü.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

27 yaşındaki deneyimli kaleci gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. İrfan Can Eğribayat, İstanbul’dan gelen tekliflere öncelik verecek.