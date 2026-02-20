Kariyerinde asıl çıkışını Sen Anlat Karadeniz ile yakalayan Helvacıoğlu, 2024 yılında Kaspar’la sade bir törenle dünyaevine girmişti. Kısa süre sonra hamilelik müjdesini veren oyuncu, 15 Ekim’de kızı Sora’yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Son günlerde çiftin yollarını ayrılık yaşadığı iddia ediliyordu.
İrem Helvacıoğlu’ndan olay yaratan paylaşım: Büyük aşk sona mı erdi?
Henüz birkaç ay önce annelik heyecanını yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, son paylaşımıyla magazin gündemini adeta ikiye böldü. Eşi Ural Kaspar ile ayrılık yaşadığına dair iddialar konuşulurken, ünlü isimden gelen imalı sözler “Masal bitti mi?” sorusunu akıllara getirdi.Mehmet Ertaş
MANİDAR SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Ayrılık iddiaları her geçen gün daha fazla konuşulurken gözler güzel oyuncuya çevrildi. İrem Helvacıoğlu’nun açıklama yerine sosyal medya hesabında paylaştığı manidar sözler dikkat çekti.
“BİR ARSIZ HERKESİ HADSİZ SANIR”
İşte ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;
“Bir yalancı herkesi yalancı sanır… Bir hırsız herkesi fırsatçı görür… Ve iyi niyetli bir insan, karşısındakini de öyle okur” sözleri takipçileri tarafından hem eşine hem de hakkında çıkan iddialara gönderme olarak yorumlandı. Paylaşımın sonunda yer verdiği Mevlânâ’nın “Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir.”
EVLİLİKTE KRİZ Mİ VAR?
Kızının doğumundan sonra daha çok aile hayatıyla gündeme gelen oyuncunun bu kadar sert ve anlam yüklü bir paylaşım yapması, “Evlilikte kriz mi var?” sorusunu akıllara getirdi.
Başarılı oyuncu, özel hayatındaki iddialara rağmen kızını gözlerden uzak büyütmeye devam ediyor. Sık sık minik Sora ile kareler paylaşan Helvacıoğlu, yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Son paylaşımında kızına “Yaka iğnem… Daha büyük, daha güçlü. Bir de kokusu var ya, tarifsiz” sözleriyle seslendi.