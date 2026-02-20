İrem Helvacıoğlu’ndan olay yaratan paylaşım: Büyük aşk sona mı erdi?

“BİR ARSIZ HERKESİ HADSİZ SANIR”

İşte ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

“Bir yalancı herkesi yalancı sanır… Bir hırsız herkesi fırsatçı görür… Ve iyi niyetli bir insan, karşısındakini de öyle okur” sözleri takipçileri tarafından hem eşine hem de hakkında çıkan iddialara gönderme olarak yorumlandı. Paylaşımın sonunda yer verdiği Mevlânâ’nın “Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir.”