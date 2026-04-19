“Güneşin Kızları”, “Sen Anlat Karadeniz”, “Seni Çok Bekledim” ve “Yürek Çıkmazı” gibi projelerle tanınan oyuncu, son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. 28 Ekim 2024’te evlenen çift, 2025 yılında kızları Sora’yı kucaklarına alarak mutluluklarını pekiştirmişti. Ancak bu tablo uzun ömürlü olmadı.

2025’in sonlarına doğru kulislerde dolaşmaya başlayan ayrılık söylentileri ve aldatma iddiaları, ilişkideki gerilimi gözler önüne serdi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte olan paylaşımlarını kaldırmaları da bu iddiaları güçlendirdi.

Beklenen gelişme 17 Nisan 2026’da yaşandı ve çift anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Helvacıoğlu’nun boşanmanın hemen ardından yaptığı ilk hamle ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından “Kaspar” soyadını kaldırdıktan sonra Beykoz’daki Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Türbe ziyaretinden yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, sonrasında aracında gülümseyerek verdiği pozlar da takipçileri tarafından anlamlı bulundu. Oyuncunun bu paylaşımları, yaşanan sürece dair farklı yorumların yapılmasına neden oldu.