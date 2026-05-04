İrem Derici’nin yeni albümünde Sezen Aksu sürprizi: 'Dinleyip ağlıyoruz'

3 Yıllık Emeğin Sonu: Albüm Bitti!
İrem Derici, 2021 yılından bu yana "pişirdiği" 4. stüdyo albümünün kayıtlarını tamamladı. 13 yeni şarkıdan oluşan albüm için geri sayım başladı.
3 Yıllık Emeğin Sonu: Albüm Bitti!
İrem Derici, 2021 yılından bu yana "pişirdiği" 4. stüdyo albümünün kayıtlarını tamamladı. 13 yeni şarkıdan oluşan albüm için geri sayım başladı.
Sezen Aksu’dan Ağlatan Hediye: "Elveda Ustası"
Albümün kapanışını Minik Serçe’nin hediyesi olan "Elveda Ustası" ile yapan Derici, "Dünden beri dinleyip dinleyip ağlıyoruz" sözleriyle şarkının duygusal derinliğini paylaştı.
Konsept Devam Ediyor: "Olay Mahali"
Yeni albümün adı "Olay Mahali" olarak açıklandı. Derici, bu ismi seçerken hit albümü "Sabıka Kaydı" ile bir konsept bütünlüğü oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
Sırada "Şafak Operasyonu" mu Var?
Albüm isimlerindeki polisiye temayı seven ünlü şarkıcı, esprili bir dille seriyi tamamladı: "Dördüncü albümü de Şafak Operasyonu yaptım mı tamamdır!"
"Gün Sayıyorum!"
Her şarkısında büyük emek olduğunu vurgulayan İrem Derici, yeni projelerini dinleyiciyle buluşturmak için büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getirdi.