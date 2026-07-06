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Çeşme’de sevenleriyle buluşan Derici konsere çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre şubat ayında Melih Kunukcu ile nişanlanan şarkıcı, "Konser sonrası müstakbel eşimin yanına koşacağım" ifadesini kullandı. Yıl bitmeden nikâh ihtimaline de kapıyı aralayan ünlü isim, "Belki yıl bitmeden bir nikâh olur. Düğün düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

"KİMSEYLE BİR PROBLEMİM YOK”

Geçmişte Burcu Güneş ile yaşadığı polemiklerle ilgili soruları ise geride bıraktığını söyleyen Derici, "Küflenmiş konuları bana sormayın. Kimseyle bir problemim yok" diyerek, eski tartışmaları yeniden gündeme taşımak istemediğini belirtti.