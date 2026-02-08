İrem Derici nişanlandı sosyal medya karıştı: DJ Melih Kunukçu kimdir?

MELİH KUNUKÇU'NUN KARİYERİ

Sahne deneyiminin yanı sıra müzik prodüksiyonuna da yönelen Kunukçu, kariyerini bu alanda daha da ilerletmeyi hedefliyor. Genç yaşına rağmen büyük bir azim ve tutku ile çalışan DJ’in performansları, sosyal medyada da sıkça paylaşılıyor ve beğeni topluyor.