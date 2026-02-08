İrem Derici ve Melih Kunukçu çiftinin nişanı, sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük ilgi gördü. Çift, mutluluklarını çevreleriyle paylaşırken, hayranları da evlilik hazırlıklarını merakla takip ediyor.
İrem Derici nişanlandı sosyal medya karıştı: DJ Melih Kunukçu kimdir?
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden İrem Derici, özel hayatında mutlu bir döneme girdi. Uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanan Derici, hayranlarını sevindirirken sosyal medyada en çok merak edilen konu oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Uzun süredir gündemde olan özel hayatı, nişan haberinin ardından yeniden dikkat çekti. Hayranları, Derici’nin mutluluğunu sosyal medyadan kutlarken, yaş farkını da konuşmaya başladı.
12 YILLIK FARK ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU
Çiftin 12 yaş farkı, magazin gündeminde eleştirilere neden oldu; Derici 1987, Kunukçu ise 2001 doğumlu. Aralarındaki 12 yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmış, bazı eleştiriler gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı ise bu eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.
ROMANTİK NİŞAN TÖRENİ
İrem Derici, nişanlandığı Melih Kunukçu’dan Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde sürpriz bir şekilde evlenme teklifi almıştı. Gerçekleşen nişan töreni, aileler ve yakın arkadaşların katılımıyla sade ama şık bir şekilde gerçekleşti.
MELİH KUNUKÇU KİMDİR?
Nişan sonrası magazin gündeminde sıkça adı geçen Melih Kunukçu, genç yaşına rağmen müzik dünyasında aktif bir kariyere sahip. Profesyonel olarak DJ’lik yapan Kunukçu, 10 yıllık dans geçmişini sahne performanslarına yansıtarak dikkat çekiyor. Son dört yıldır Türkiye ve yurt dışında birçok ünlü mekânda sahne alan Kunukçu, enerjik performanslarıyla izleyicileri büyülüyor.
MELİH KUNUKÇU NERELİ?
25 yaşındaki Kunukçu’nun memleketi henüz kamuoyuna açıklanmış değil.
MELİH KUNUKÇU'NUN KARİYERİ
Sahne deneyiminin yanı sıra müzik prodüksiyonuna da yönelen Kunukçu, kariyerini bu alanda daha da ilerletmeyi hedefliyor. Genç yaşına rağmen büyük bir azim ve tutku ile çalışan DJ’in performansları, sosyal medyada da sıkça paylaşılıyor ve beğeni topluyor.