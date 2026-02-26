Ünlü şarkıcı İrem Derici ile kısa süre önce nişanlandığı DJ Melih Kunukçu'nun yolları ayrılma noktasına geldi.
İrem Derici-Melih Kunukçu krizi: Mutluluk fotoğraflarını tek tek sildi üç hafta önce nişanlanmışlardı
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Derici'nin sosyal medya hesabından nişanlısını takipten çıkarıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Çift üç hafta önce nişanlanmıştı.Derleyen: Hava Demir
İddiaya göre Derici, sosyal medya hesabında nişanlısını takipten çıkararak birlikte yer aldıkları tüm anıları tek tek sildi.
Kunukçu'nun hesabında ise fotoğrafların hala durması kafaları karıştırdı. Derici bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım da bulundu. "Ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım" diyen Derici " Akıl fikir diliyorum." ifadelerini kullandı.
KUNUKCU'NUN HESABINDA FOTOĞRAFLAR HALA YAYINDA
Derici'nin bu radikal hamlesi, çiftin ilişkisinin bittiği yönündeki soru işaretlerini artırdı. Ünlü şarkıcının hesabında Kunukçu ile olan kareler tarih olurken, Melih Kunukçu'nun profilinde fotoğrafların hala yayında olması ortada bir sorun olduğunu gözler önüne serdi.
DAHA YENİ NİŞANLANMIŞLARDI
Yaklaşık 1,5 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren çift, 3 Şubat tarihinde aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 50 kişilik sade bir törenle nişanlanmıştı. Derici, DJ sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atarak bu mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Son yaşanan gelişmeler sonrası gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrilirken Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da sitem dolu sözleri ise sosyal medya da gündem oldu.
"İREM KENDİNE DÖNDÜ"
Derici ınstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yani elinize muazzam bi' pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bi' yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak. Ağzının içine bakarken o zavallı sizin... Şok değil tabii ki, yeni bi' tecrübe de değil ama üfffff ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin." ifadelerini kullandı.
BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Yaşanan son gelişmelerin ardından her iki isimden gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Derici'nin sitem dolu sözleri ise sosyal medyada sosyal medyada gündem oldu.
İREM DERİCİ KİMDİR?
İrem Derici, Türk pop müziğinin 2010’lu yıllarda çıkış yapan en bilinen kadın sanatçılarından biridir. Güçlü vokali, duygusal baladları ve sosyal medyadaki dikkat çekici paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmektedir.
21 Mart 1987 İstanbul'da dünyaya geldi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.
Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi aldı, piyano dersleri gördü.
2012 yılında yayımladığı ilk single çalışmasıyla profesyonel müzik kariyerine adım attı.
2014 çıkışlı ''Kalbimin Tek Sahibine'' şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı.
Ardından gelen ''Zorun Ne Sevgilim'', ''Dantel'', ''Tektaş'' ve ''Acemi Balık'' gibi parçalarla pop müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.
''Dantel'' (2016) en bilinen stüdyo albümlerindendir.
Çeşitli televizyon programlarında jüri üyeliği ve konuk sanatçı olarak yer aldı.