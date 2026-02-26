İrem Derici-Melih Kunukçu krizi: Mutluluk fotoğraflarını tek tek sildi üç hafta önce nişanlanmışlardı

"İREM KENDİNE DÖNDÜ"

Derici ınstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yani elinize muazzam bi' pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bi' yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak. Ağzının içine bakarken o zavallı sizin... Şok değil tabii ki, yeni bi' tecrübe de değil ama üfffff ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin." ifadelerini kullandı.