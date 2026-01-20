Başarılı şarkıları ve kendine özgü tarzıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Bir süredir DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, daha önce ayrılık ve barışma haberleriyle dikkat çekmişti.

Çift, bu kez ilişkilerini bir adım ileri taşıma kararı aldı. Evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanan İrem Derici, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı esprili paylaşımla nişan tarihini açıkladı.

Derici paylaşımında, “3 Şubat’ta nişanlanıyorum. Lütfen gözaltına almayın; bakın gördünüz, bir halt yediğim yok. Şu kız artık bir gün yüzü görsün” ifadeleriyle hem mutluluğunu hem de mizahını takipçileriyle paylaştı.